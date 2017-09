Magazyny gazu prawie pełne

Prawie 3 mld m sześc. gazu znajduje się w magazynach PGNiG, to 96 proc. ich wypełnienia – poinformował wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak.

– To już końcówka zatłaczania, wszystko idzie zgodnie z grafikiem. W październiku, gdy rozpocznie się sezon grzewczy, zaczniemy wypuszczać zapasy na rynek – mówi Maciej Woźniak.

Polska zużywa rocznie około 16 mld m sześc. gazu. PGNiG gromadzi gaz w specjalnych magazynach, które znajdują się albo w sczerpanych złożach gazu ziemnego, albo w kawernach solnych. Jak wyjaśnił Maciej Woźniak, magazyny są rozmieszczone w „strategicznych lokalizacjach”. Chodzi o to, by w razie jakieś sytuacji kryzysowej można było łatwo sięgnąć po zapasy i wpuścić je do systemu gazowego kraju.

RP, PAP