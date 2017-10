Protesty taksówkarzy przeciwko Uberowi

Taksówkarze zablokowali w poniedziałek rano międzynarodowy port lotniczy w Pradze. Taksówki jeździły wolno na lotnisko i z powrotem, powodując opóźnienia i blokując ruch drogowy. Władze miasta prosiły, by korzystać z autobusów.

Według organizatorów akcji, około 1200 taksówek brało udział w proteście przeciwko konkurencyjnej firmie Uber i innym przewoźnikom. Około godziny 11.00 ruch na ulicy Evropskiej prowadzącej z centrum miasta w kierunku portu lotniczego im. Vaclava Havla w dzielnicy Ruzynie został niemal całkowicie wstrzymany. Służby lotniska prosiły pasażerów o przesiadanie się do autobusów, które korzystają z pasów ruchu wyłączonych dla taksówek. Do protestu dołączyła grupa 70 taksówkarzy w Brnie, drugim co do wielkości mieście w Czechach.

Taksówkarze uważają, że usługi przewoźników są nielegalne, ponieważ nie spełniają oni wymagań, które muszą spełnić taksówkarze – podaje agencja Associated Press.

– Jesteśmy otwarci na dialog, a w Pradze jest wystarczająco dużo miejsca dla różnych form działalności – powiedziała agencji AFP rzecznik Ubera Miroslava Jozova.

Poniedziałkowy protest jest wynikiem wcześniejszych rozmów taksówkarzy z władzami miasta, które nie przyniosły rozstrzygnięcia. Burmistrz Pragi Adriana Krnaczova spotkała się w poniedziałek ponownie z przedstawicielem związku zawodowego taksówkarzy. Władze miasta twierdzą, że jedynie rząd jest władny podejmować decyzje odnoszące się do stawianych przewoźnikom zarzutów.

