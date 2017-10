Duńczycy pewni wyjazdu na mundial

Na dwa mecze przed końcem eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Rosji, z Czarnogórą i Rumunią, duńscy piłkarze wydają się pewni awansu. – Oczywiście, że zagramy w tym turnieju – powiedział obrońca tureckiego Fenerbahce Simon Kjaer.

Duńskie media tonują nieco wypowiedzi piłkarzy, lecz też są pełne nadziei.

Po ośmiu kolejkach w tabeli grupy E prowadzi Polska z 19 punktami przed Danią i Czarnogórą po 16, Rumunią – 9, Armenią – 6 i Kazachstanem – 2. Do zakończenia eliminacji pozostały jeszcze dwie kolejki spotkań. Dania spotka się 5 października na wyjeździe z Czarnogórą i 8 października z Rumunią w Kopenhadze.

„Te dwa ostatnie mecze, które zadecydują o tym, czy Dania wejdzie w skład finalistów MŚ, będą wielkim egzaminem dla selekcjonera Age Hareidego, który i tak bardzo dużo zrobił w ostatnich miesiącach” – podkreślił dziennik „Politiken”.

Duńskie media przypominają, że Hareide posiada kontrakt z duńską federacją piłkarską DBU do 2020 roku, lecz z opcją, że można go rozwiązać na życzenie jednej ze stron w 2018, czyli po zakończeniu eliminacji do MŚ.

„Ewentualny awans będzie jednak swoistym bonusem, ponieważ Hareide został zatrudniony w celu stworzenia drużyny na Euro w 2020 roku i nie obiecywał sukcesu wcześniej” – przypomniał „Politiken”.

Hareide wypowiedział się w poniedziałek na łamach dziennika „BT” i oświadczył, że zamierza pracować z reprezentacją Danii definitywnie do końca kontraktu.

„Rozpoczynając pracę w ubiegłym roku, od razu powiedziałem, że moim zadaniem jest przygotowanie drużyny do eliminacji do następnych mistrzostw Europy, a nie do przyszłorocznego mundialu, do którego awans oceniałem jako kompletnie niemożliwy. Futbol jest jednak bardzo nieprzewidywalny i okazało się, że nabraliśmy wiatru w żagle wcześniej, niż sądziłem, i teraz droga do Rosji niespodziewanie otwiera się coraz szerzej. Dlatego zamierzam pracować z tą rozwojową drużyną do roku 2020” – podkreślił szkoleniowiec.

Simon Kjaer powiedział w rozmowie z portalem „Tipsbaldet”, że w drużynie nie ma nikogo, kto by wątpił, że Dania nie zagra na turnieju w Rosji: „dla mnie i wszystkich kolegów z zespołu jest oczywiste, że tam pojedziemy. Po wygranej z Polską 4:0, a później z Armenią 4:1 jesteśmy w naprawdę wielkim gazie”.

Zdaniem duńskich mediów, mecz w Podgoricy będzie bardzo trudny, ponieważ będzie decydujący dla obu zespołów, które mają po 16 punktów i walczą o drugie miejsce w grupie. „Jesteśmy ciekawi, jak po tej kolejce będzie wyglądać nowa tabela” – skomentował dziennik „Ekstrabladet”.

Dziennikarze gazety spotkali się z 61-krotnym reprezentantem Czarnogóry Elsadem Zveroticem, który zapowiedział: „pomimo że damy z siebie wszystko, to z Duńczykami będzie trudno wygrać. To jest drużyna, która przecież przed miesiącem rozgromiła lidera grupy Polskę, i to aż 4:0. Taki wynik o czymś świadczy”.

Podkreślił: „dla nas, Czarnogórców, stawka jest wysoka, ponieważ zakwalifikować kraj do piłkarskich mistrzostw świata będzie historycznym osiągnięciem dla całego narodu, dla którego futbol jest numerem jeden. Mecze 5 października z Danią i być może kolejny i ostatni tych eliminacji, 8 października z Polską, będą na pewno walką na śmierć i życie”.

RP, PAP