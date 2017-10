35 kibiców skazanych za burdy przed meczem

35 kibiców usłyszało wyrok sądowy: dwuletni zakaz wstępu na imprezy masowe, karę grzywny po kilka tysięcy złotych oraz obowiązek pokrycia kosztów sądowych. Skazani wywołali burdy na stadionie w Głogowie podczas meczu I ligi piłkarskiej – podała policja.

Rzecznik dolnośląskiej policji asp. szt. Paweł Petrykowski poinformował, że funkcjonariusze zatrzymali w sumie 39 osób.

– Wobec 35 zatrzymanych sąd orzekł już kary w trybie przyspieszonym. To zakazy wstępu na imprezy masowe na okres 2 lat oraz kary grzywny w wysokości kilku tysięcy złotych. Zatrzymani muszą również pokryć koszty sądowe. Zarzuty wobec czterech pozostałych pseudokibiców będą rozpatrzone przez sąd w trybie zwyczajnym – dodał rzecznik.

Do zakłócenia przebiegu imprezy masowej doszło w sobotę 30 września 2017 r. w Głogowie podczas meczu o mistrzostwo 1. ligi piłki nożnej pomiędzy Chrobrym Głogów a Odrą Opole. Przed rozpoczęciem meczu pseudokibice wdarli się na stadion i weszli do sektora kibiców drużyny gości. Pomimo wezwań do jego opuszczenia, kierowanych przez służby porządkowe organizatora imprezy, nie opuścili tego miejsca.

W wyniku interwencji policjantów, podjętej na wniosek organizatora imprezy sportowej, zatrzymano 39 pseudokibiców drużyny piłkarskiej Zagłębie Lubin – sympatyków drużyny Odry Opole.

RS, PAP