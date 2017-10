Polsko-brytyjska współpraca w obronie przeciwlotniczej

Strona brytyjska potwierdziła gotowość do daleko idącej współpracy ws. transferu technologii potrzebnych do produkcji w Polsce systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu – informuje Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Polska Grupa Zbrojeniowa SA poinformowała o czwartkowych rozmowach w Warszawie przedstawicieli zarządu PGZ i podsekretarza stanu w brytyjskim Ministerstwie Obrony Harriett Baldwin na temat polsko-brytyjskiej współpracy w obszarze przemysłu obronnego.

„Spotkanie skupiało się na dyskusji dotyczącej oferty brytyjskiego przemysłu w ramach programu NAREW, systemów bezzałogowych, kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem i możliwościach kooperacji przy budowie oraz wyposażaniu jednostek dla Marynarki Wojennej RP oraz Royal Navy” – głosi komunikat.

„Strona brytyjska potwierdziła gotowość do daleko idącej współpracy w kwestii transferu technologii potrzebnych do produkcji w Polsce systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Jak podkreśliła minister Baldwin, przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii dostrzegają zarówno wiele możliwości do nawiązania dwustronnej kooperacji ze swoimi partnerami z Polski, jak i do wspólnego z PGZ oferowania rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP oraz na rynki trzecie” – dodała PGZ.

Harriett Baldwin – jak czytamy w informacji Grupy – zapewniała o gotowości Londynu do współpracy, niezależnie od zmieniających się relacji między Wielką Brytanią a UE.

W komunikacie zwrócono uwagę, że brytyjski przemysł posiada wiele rozwiązań, które znajdują się w polu zainteresowania PGZ.

„Jako główne obszary współpracy wymienić można: systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu i pociski przeciwpancerne z MBDA; śmigłowce dla Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej od Leonardo Helicopters; okręty nawodne wraz z ich wyposażeniem, a także remonty, serwis oraz produkcję silników i powerpacków we współpracy z Rolls-Royce” – czytamy.

Cytowany w komunikacie wiceprezes PGZ Maciej Lew-Mirski zwrócił uwagę, że Londyn wyraża ogromne zainteresowanie możliwością kooperacji z PGZ, „między innymi w kluczowym dla dalszego rozwoju technologii rakietowych programie NAREW, gdzie dążymy do pełnej autonomii”.

Rozmowy – według niego – mają też dotyczyć brytyjskich światowej klasy rozwiązań, które z powodzeniem zastosować można w programach GRYF, MIECZNIK czy CZAPLA, a także możliwości współpracy przemysłowej przy realizacji projektu budowy brytyjskich fregat nowej generacji, oznaczonych jako typ 31e.

Harriett Baldwin – jak przypomniano – od lipca 2016 roku pełni funkcję podsekretarza stanu ds. zaopatrzenia w brytyjskim Ministerstwie Obrony. Od 2010 roku zasiada w Izbie Gmin.

RP, PAP