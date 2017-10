Chcą promować „Jabłko Lubelskie”

Jabłka pięciu największych producentów owoców z województwa lubelskiego chce sprzedawać pod marką „Jabłko Lubelskie” firma LubApple. Owoce w opakowaniach ze specjalnymi oznaczeniami mają się niebawem pojawić w sklepach.

Marka „Jabłko Lubelskie” ma promować na polskim i zagranicznym rynku te owoce pochodzące z terenów Lubelszczyzny, gdzie sadownictwo ma długoletnią tradycję.

– Nasze jabłko jest wyjątkowe. Tyle tylko, że jest nierozpoznawalne, a nawet w naszym rejonie mało widoczne. Od kilku lat próbujemy działać wspólnie i te nasze działania promocyjne, skierowane do odbiorców krajowych i zagranicznych, jakoś zintensyfikować i poszerzyć. Chcemy powiedzieć konsumentom: szukajcie naszego jabłka, ono jest naprawdę dobrej jakości – powiedział Zbigniew Chołyk, prezes zarządu LubApple.

Spółka LubApple założona została w 2015 r. Skupia pięciu największych producentów owoców z województwa lubelskiego – ZPO Stryjno-Sad, Józefów Sad, Witabo, FruVitaLand oraz ZPO Sadpol. Rocznie produkują oni ok. 100 tys. ton owoców, z czego ponad 90 proc. stanowią jabłka. Pozostałe to maliny, wiśnie, truskawki, gruszki, śliwki oraz porzeczki.

Marką „Jabłko Lubelskie” objęte ma być sześć głównych odmian tych owoców – Golden, Gala, Red Jonaprince, Jonagored, Szampion i Idared.

Jak zapowiada Chołyk, jabłka te w opakowaniach oznaczonych znakami marki pojawią się niebawem w sklepach, w niektórych jeszcze w październiku. Firma prowadzi też rozmowy z sieciami supermarketów, aby tam jabłka - dostarczane przez LubApple – także były oznaczane marką „Jabłko Lubelskie”.

– Jest to trudne, bo największe sieci chcą, by w ich sklepach nie było produktów oznaczonych inaczej, niż oni sobie życzą; chcą mieć przede wszystkim swój znak towarowy (…). Chcemy o to zawalczyć i tym supermarketom zaproponować, ażeby jabłka z marką „Jabłko Lubelskie” były przez nich kupowane – dodał.

Owoce LubApple są dostępne w Polsce w siedmiu popularnych sieciach sklepów. Firma sprzedaje też owoce do kilkunastu krajów m.in. Hiszpanii, Szwecji, Francji, Holandii, Albanii, Kazachstanu, Izraela, Libii, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Woj. lubelskie zajmuje drugie miejsce w Polsce (po mazowieckim) pod względem produkcji owoców z drzew. Według informacji Urzędu Statystycznego w Lublinie sadownicy z regionu lubelskiego w 2016 r. zebrali 595,1 tys. ton tych owoców, co stanowi 14,6 proc. krajowej produkcji. Prawie 88 proc. lubelskich zbiorów stanowiły jabłka.

RP, PAP