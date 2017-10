230 strażaków gasi pożar składowiska w Kluczach

230 strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Kluczach; nie ma już ryzyka, że ogień rozprzestrzeni się i obejmie sąsiadującą z płonącym obiektem halę zakładu papierniczego – powiedział PAP rzecznik małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak.

W pożarze nikt nie ucierpiał.

Strażacy potrzebują ogromnych ilości wody, która jest podawana jednocześnie z kilkunastu działek gaśniczych. Do Kluczy wysłane zostały dwie kolejne cysterny ze Śląska: z Dąbrowy Górnicze i Myszkowa.

– Chcemy zintensyfikować podawanie środków gaśniczych, gdyż wciąż próbujemy opanować pożar. Zawalił się strop jednej z hal tego kompleksu, co utrudnia dotarcie do zarzewia ognia, dodatkowym problemem jest to, że znajdujące się wewnątrz odpady są sprasowane – mówił PAP Woźniak. – Udało nam się obronić sąsiedni obiekt – papiernię, która nie jest już zagrożona – dodał.

Ze względów bezpieczeństwa z papierni tuż po wybuchu pożaru ewakuowano sześć osób. Wstępnie powierzchnię objętą ogniem oszacowano na 7,5 tys. mkw.

Jak poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej, nawet gdy uda się zgasić pożar, co najmniej kilkanaście godzin potrwa dogaszanie pogorzeliska.

Późnym popołudniem w Kluczach działało 65 zastępów, czyli ok. 230 strażaków.

RP, PAP