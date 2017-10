Mecze reprezentacji w piłce nożnej w TVP

Przez najbliższe pięć lat Telewizja Polska ma pełnię praw i wyłączne prawa do wszystkich występów reprezentacji Polski w piłce nożnej, we wszystkich klasach rozgrywek – poinformował na konferencji w poniedziałek prezes TVP Jacek Kurski.

– Wszystkie mecze eliminacyjne do ME 2020, MŚ 2022, wszystkie mecze turniejowe ME 2020 i MŚ 2018 i 2022, wszystkie mecze towarzyskie, mecze w nowej formule Ligi Narodów – w tych wszystkich meczach TVP będzie z reprezentacją narodową – powiedział Kurski.

Z kolei dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski podkreślił, że telewizja publiczna chce zrobić „skok technologiczny”.

– Szczególnie w oprawie meczów, szczególnie jeśli chodzi o studia. Pracujemy nad grafiką 3D. Chcemy zatrudnić najlepszych ekspertów na rynku – trenerów, piłkarzy – zadeklarował Szkolnikowski.

RP, PAP