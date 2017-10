Ukraińcy blokowali drogę do przejścia granicznego z Polską

Protestujący górnicy z kopalń węgla kamiennego na Ukrainie blokowali w poniedziałek drogę do przejścia granicznego z Polską Jagodzin – Dorohusk. Blokada nie spowodowała większych utrudnień w odprawach na przejściu – podała Straż Graniczna.

Blokada rozpoczęła się przed południem. Jak informowała Straż Graniczna Ukrainy, protestowali górnicy z kopalń węgla kamiennego w obwodzie wołyńskim w północno-zachodniej Ukrainie. Około 70 górników wyszło na trasę przed przejściem w ukraińskim Jagodzinie i zatrzymało ruch samochodów. Domagali się wypłaty zaległych wynagrodzeń. Media na Wołyniu podawały, że uczestnicy blokady – pracownicy kopalni w Nowowołyńsku – od lipca nie otrzymują wynagrodzeń.

Rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki powiedział PAP, że blokada była prowadzona przez kilka godzin, zakończyła się po południu. Blokowana była droga dojazdowa w odległości około dwóch kilometrów od przejścia, a samochody były co jakiś czas przepuszczane.

Przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku należy do najbardziej uczęszczanych przez podróżnych i najczęściej wybieranych przez kierowców ciężarówek. Według informacji zamieszczonych na portalu Krajowej Administracji Skarbowej, w poniedziałek po południu szacunkowy czas oczekiwania na odprawę dla samochodów ciężarowych wjeżdżających na Ukrainę wynosił sześć godzin, natomiast dla samochodów wjeżdżających do Polski – 16 godzin. W przypadku autokarów i samochodów osobowych na wjazd do Polski trzeba było czekać około godziny, a przy wjeździe na Ukrainę odprawy obywały się na bieżąco.

RP, PAP