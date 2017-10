CBA zatrzymało urzędnika

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z funkcjonariuszami Biura Inspekcji Wewnętrznej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali urzędnika skarbowego z Poznania, który przekazywał tajemnice skarbowe detektywowi. Również on został zatrzymany.

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA w śledztwie pod nadzorem prokuratury rejonowej Poznań Nowe Miasto – poinformował PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura.

Zarzuty dla pracownika jednego z poznańskich urzędów skarbowych dotyczą niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Miał on działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wykorzystując dostęp do systemów informatycznych urzędu skarbowego, w nieuprawniony sposób pozyskał dane stanowiące tajemnicę skarbową. Potem przekazał te informacje właścicielowi prywatnego biura detektywistycznego, który to nielegalnie posiadane informacje przekazał swoim klientom.

Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania oraz pracy obu zatrzymanych osób. Zarzucono im m.in. podżeganie do popełnienia czynu zabronionego, przekroczenie uprawnień i ujawnienie tajemnicy skarbowej.

Nikogo nie aresztowano – prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny, poręczenie majątkowe 20 tys. zł. Urzędnik został też zawieszony w czynnościach służbowych.

RP, PAP