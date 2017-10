Białoruś: Sąd nakazał konfiskatę sprzętu Biełsatu

Sąd w Mińsku ukarał grzywną 920 rubli (ok. 1700 zł) dziennikarza telewizji Biełsat Alaksandra Barazienkę za „naruszenie praw autorskich do znaku Belsat”. Zadecydował również o konfiskacie sprzętu zajętego podczas przeszukania biura redakcji w Mińsku 31 marca.

Sąd uznał – informuje na swoim portalu telewizja Biełsat – że Alaksandr Barazienka naruszył prawa autorskie do znaku towarowego Belsat. Według oskarżenia, czynił to, używając sprzętu, na którym znajdowało się logo Biełsatu.

Alaksiej Minczonak, oficjalny przedstawiciel Biełsatu na Białorusi, powiedział PAP, że Barazienka został oskarżony „przypadkowo”. – Gdy wszczęto sprawę administracyjną, trzeba było znaleźć nazwisko do umieszczenia w protokole. Trafiło akurat na Barazienkę – ocenił Minczonak. Dodał, że dziennikarz zamierza odwołać się od wtorkowego wyroku.

– Wykorzystamy wszystkie instancje odwoławcze na Białorusi, a jeśli to nie przyniesie efektu, to odwołamy się do instytucji międzynarodowych – powiedział Minczonak.

Barazienka został zatrzymany podczas protestu w Mińsku 25 marca i trafił wówczas na 15 dni do aresztu.

31 marca doszło do przeszukań w mińskich biurach Biełsatu, podczas których milicja skonfiskowała sprzęt i zatrzymała innego pracownika stacji. Jak poinformowano, działania te odbyły się w związku ze sprawą dotyczącą „nielegalnego wykorzystania znaku towarowego”.

Sprawę administracyjną zainicjował przedsiębiorca Andrej Bielakou, właściciel zarejestrowanego na Białorusi znaku Belsat. W jej ramach zarekwirowano sprzęt do transmisji online, który w czasie zatrzymania miał przy sobie Barazienka.

Bielakou twierdzi, że przez zbieżność nazw widzowie kojarzą jego przedsiębiorstwo Biełsatplus z kanałem telewizyjnym. Powołuje się przy tym na decyzję Sądu Najwyższego Białorusi z 2014 r., który zabronił telewizji używać znaku handlowego Belsat na terenie Białorusi.

Władze telewizji Biełsat twierdzą, że spór prawny jest bezpodstawny, ponieważ stacja nie jest podmiotem prawa białoruskiego, a jej marka – Belsat – jest zarejestrowana w Polsce i w UE.

RP, PAP