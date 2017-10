Rajoy grozi władzom Katalonii

Premier Hiszpanii Mariano Rajoy zagroził katalońskim władzom, że rząd centralny może uruchomić artykuł 155 hiszpańskiej konstytucji, który umożliwia tymczasowe zawieszenie autonomii regionu.

Ogłaszając, że w związku z wtorkowym wystąpieniem premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta rząd centralny formalnie zapyta rząd w Barcelonie, by wyjaśnił, czy ogłosił niepodległość regionu, Rajoy podkreślił, że jest to „wymóg konieczny do uruchomienia artykułu 155”.

Artykuł ten pozwala na „przyjęcie niezbędnych środków, by zobowiązać (region) do przymusowego przestrzegania obowiązków” wynikających z konstytucji. „W ten sposób chcemy dać pewność obywatelom” – dodał Rajoy.

RP, PAP