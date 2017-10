Tadeusz Kościuszko na monetach

Narodowy Bank Polski wprowadził dziś do obiegu monety kolekcjonerskie – złotą i srebrną – „200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki”. Ciekawostką jest srebrna moneta, która została wykonana w technice tzw. wysokiego reliefu.

Tadeusz Kościuszko – polski i amerykański generał, bohater narodowy Ameryki zasłużony w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. w obronie Konstytucji 3 Maja, naczelnik insurekcji z 1794 r., której celem było uratowanie i odrodzenie ginącej Rzeczypospolitej, zmarł 15 października 1817 r. w szwajcarskiej Solurze. Sejm i Senat Rzeczypospolitej ogłosiły rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki, a NBP upamiętnił 200. rocznicę śmierci generała okolicznościowymi monetami.

Na awersie monety złotej widnieją stylizowane wyobrażenia odznaczenia Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz kopca Kościuszki w Krakowie, a na rewersie portret Tadeusza Kościuszki według stalorytu Antoniego Oleszczyńskiego. Awers monety srebrnej przedstawia postaci kosynierów na tle armaty i sztandarów, co stanowi nawiązanie do zwycięskiej bitwy pod Racławicami. Rewers ukazuje popiersie Tadeusza Kościuszki z medalu wybitego w Paryżu w 1818 r. w ramach serii sławnych mężów stanu według projektu François A. Caunois. Na awersach monety złotej i srebrnej widnieją stałe elementy monet: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji. Na uwagę zasługuje zastosowana na rewersie monety srebrnej technika wysokiego reliefu, nadająca wizerunkowi bardziej przestrzenny charakter. Moneta złota o nominale 200 złotych zaprojektowana została przez Annę Wątróbską-Wdowiarską. Jej cena emisyjna to 2900 złotych. Natomiast srebrna 10-złotówka, według projektu Roberta Kotowicza, została wyemitowana w nakładzie do 16 tysięcy sztuk, a jej cena to 180 złotych.

Emisji monet towarzyszy multimedialna wystawa pt. „Tadeusz Kościuszko – Człowiek Idei”, przygotowana przez Muzeum Historii Polski, którą można zwiedzać do 27 października przy gmachu NBP od strony pl. Powstańców Warszawy. Jest to plenerowa instalacja wykorzystująca nowoczesne środki wystawiennicze. Na multimedialnych ekranach można zobaczyć m.in. animacje bitew z udziałem Tadeusza Kościuszki oraz bardziej lub mnie znane momenty z biografii Tadeusza Kościuszki. Część ekspozycji poświęcona jest prywatnemu życiu Naczelnika.

Mariusz Kamieniecki