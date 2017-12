Nowy samolot Politechniki Rzeszowskiej

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej ma nowe drogi kołowania oraz samolot „Tampico” TB-9.

Jak poinformowała NaszDziennik.pl Anna Worosz z Biura Prasowego Politechniki Rzeszowskiej, na unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej Ośrodka Kształcenia Lotniczego (OKL) Politechnika Rzeszowska otrzymała 350 tysięcy złotych dotacji. – Samolot kupiony przez OKL kosztował 300 tysięcy złotych, reszta kwoty zostanie przeznaczona na wyposażenie nawigacyjne do symulatorów lotów. Oznacza to zwiększenie potencjału szkoleniowego OKL-u, poprawę konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw sektora lotniczego. Ponadto zakup samolotu umożliwi zwiększenie liczby studentów objętych szkoleniem z 24 do 40 osób – wyjaśnia Anna Worosz. „Tampico” TB-9 – czteromiejscowy samolot, to siódmy tego typu samolot we flocie OKL-u. Posiada nowoczesne urządzenie radiowo-nawigacyjne spełniające warunki do wykonywania lotów w przestrzeni kontrolowanej.

Do obsługi tego typu maszyn niezbędne są odpowiednie drogi kołowania, które mają powierzchnię ponad sześciu tysięcy metrów kwadratowych z nawierzchnią asfaltową na podbudowie z kruszywa łamanego. – Zarówno drogi kołowania, jak i pas startowy posiadają własne oświetlenie do wykonywania lotów w nocy. Ciekawostką jest fakt, że istnieje możliwość włączenia oświetlenia z samolotu podczas dolotu do lotniska – mwi Anna Worosz. Niedawno zakończona inwestycja, która objęła także budowę przejazdów z pasa startowego na terenie OKL, wynikała z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa lotów, zwiększenia ich liczby, a co za tym idzie – większej przepustowości samolotów podczas szkoleń lotniczych studentów pilotażu.

OKL Politechniki Rzeszowskiej działa od ponad 40 lat i jest najlepiej wyposażonym ośrodkiem tego typu w kraju. Dotychczas Politechnika wykształciła 741 pilotów.

Mariusz Kamieniecki