Hiszpania: Policja szuka ok. 1800 butli z gazem

Hiszpańska policja została postawiona w stan gotowości po kradzieży ponad 1800 butli gazowych w Madrycie. Według niektórych komentatorów, butle mogłyby zostać użyte podczas ewentualnego zamachu terrorystycznego.

Jak ujawniły we wtorek hiszpańskie media, do kradzieży doszło w piątek w jednym z magazynów należących do petrochemicznego koncernu Repsol. Według ustaleń policji nieznani sprawcy skradli 1843 butle gazowe: 1193 wypełnione propanem oraz 650 – butanem.

Zdaniem policyjnych inspektorów, butle skradziono prawdopodobnie w celu wprowadzenia ich do obrotu na czarnym rynku.

Choć hiszpańska policja oficjalnie dystansuje się od scenariusza, że butle mogłyby posłużyć terrorystom, to media oraz eksperci ds. bezpieczeństwa przypominają, że właśnie butle gazowe miały być wykorzystane w realizacji planu ataku terrorystycznego w Barcelonie w sierpniu br.

„Piątkowa kradzież butli postawiła w stan gotowości służby bezpieczeństwa oraz ministerstwo spraw wewnętrznych. Policyjnym władzom przeszła przez myśl możliwość powtórzenia się zamachów na barcelońskim (deptaku) Las Ramblas oraz w Cambrils. Ich sprawcy mieli plan zaatakowania bazyliki Sagrada Familia i innych emblematycznych miejsc w mieście przy użyciu butli z gazem, które wcześniej skradli” – napisał we wtorek dziennik „El Confidencial”.

Tymczasem eksperci ds. bezpieczeństwa wskazują, że wraz ze zbliżaniem się Bożego Narodzenia rośnie ryzyko zamachów ze strony islamistów. Odnotowują, że większość świątecznych jarmarków w Hiszpanii jest już osłoniętych zaporami utrudniającymi atak terrorystyczny przy użyciu samochodów.

Handlowcy z barcelońskich jarmarków organizowanych pod bazyliką Sagrada Familia i barcelońską katedrą wskazują, że w tym roku dojazd do punktów sprzedaży jest utrudniony z powodu ustawienia przy nich dużych donic wypełnionych ziemią i roślinnością.

Zdaniem handlowca z jarmarku pod bazyliką Sagrada Familia Jordiego Canalsa, konsekwencją sierpniowych ataków był drastyczny spadek liczby turystów w pierwszych miesiącach po zamachach. „Na jesieni sytuacja zaczęła wracać do normy i główne miejsca turystyczne Barcelony, takie jak Las Ramblas czy Sagrada Familia, znowu są masowo odwiedzane przez gości z zagranicy” – powiedział PAP Canals, wskazując, że przed barcelońską bazyliką prowadzone są intensywne kontrole policyjne.

Według madryckiego dziennika „La Razon” z prowadzonego w sprawie sierpniowych zamachów śledztwa wynika, że plan katalońskich ataków powstał w Syrii, a część materiałów, m.in. detonatory, trafiła w ręce islamistów z terytorium Francji.

RP, PAP