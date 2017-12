38 wniosków trafi do sądu po protestach przed Senatem

Policja skieruje do sądu 38 wniosków o ukaranie w związku z tamowaniem ruchu przez uczestników wtorkowego protestu przed Senatem, prowadzone są też dwie sprawy w związku z naruszeniem nietykalności funkcjonariusza publicznego – poinformował rzecznik prasowy KSP kom. Sylwester Marczak.

We wtorek senatorowie debatowali nad ustawami reformującymi sądownictwo, przed budynkiem Senatu demonstrowali przeciwnicy wprowadzanych zmian.

– Policja wylegitymowała 54 osoby, do sądów będzie skierowanych 38 wniosków o ukaranie za tamowanie ruchu. Siedem osób przyjęło mandaty karne, również za tamowanie ruchu. Prowadzone są też dwie sprawy w związku z naruszeniem nietykalności funkcjonariusza publicznego – powiedział Marczak.

Jak wyjaśnił, chodzi o dwoje policjantów; pierwszy to policjant, który doznał urazu nogi i trafił do szpitala, druga osoba to policjantka, która doznała urazu nadgarstka. – W obu przypadkach zostało to spowodowane naporem osób na barierki i tym samym na stojących za nimi policjantów. Ponadto policjant został kilkakrotnie kopnięty w nogę – podał Marczak.

Dodał, że w punkcie kulminacyjnym dwóch odbywających się we wtorek zgromadzeń brało w nich udział ok. 800 osób.

RP, PAP