Senat: Komisja za przyjęciem ustaw o KRS i SN bez poprawek

Przyjęcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek zarekomendowała w piątek rano izbie senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Senat omawiał ustawy dotyczące sądownictwa – były one inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy i zostały przyjęte przed tygodniem przez Sejm – przez trzy dni, od wtorku do czwartku.

Podczas debaty w Senacie – na różnych etapach procedowania – senatorowie PO i niezrzeszeni zgłosili liczne poprawki do obu ustaw zmieniające część ich zasadniczych zapisów, a także wnioski o ich odrzucenie. Do nowelizacji ustawy o KRS zgłoszono 15 poprawek, zaś do ustawy o SN – 37.

W związku z tym ustawy wróciły do senackiej komisji, która opowiedziała się w piątek przed godz. 9.00 za przyjęciem przez Senat obu ustaw bez poprawek. Za takim wnioskiem w przypadku przepisów o KRS głosowało siedmiu członków komisji, przeciw było dwóch; w przypadku ustawy o SN głosowało za tym również siedmiu senatorów, przeciw było trzech.

Głosowania Senatu nad tymi ustawami mają odbyć się najprawdopodobniej w piątek, nie jest jeszcze znana godzina.

