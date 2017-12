Sprawdź przeszłość samochodu

Na portalu Historiapojazdu.gov.pl można już bezpłatnie sprawdzić przeszłość samochodu sprowadzonego z wybranych krajów i zarejestrowanego w Polsce - informuje ministerstwo cyfryzacji. Od przyszłego roku będzie można sprawdzić też samochody kupowane za granicą.

Od piątku nabywcy i właściciele samochodów importowanych z rynku wtórnego wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady mogą sprawdzić przeszłość pojazdu na portalu Historiapojazdu.gov.pl. W systemie widoczne są pojazdy sprowadzone z zagranicy i już zarejestrowane w Polsce.

Jeśli samochód jest w bazie, to w zakładce "Dane zagraniczne" zobaczymy informacje w siedmiu kategoriach: kradzież, złomowanie, powypadkowy, uszkodzony, przekręcony licznik, niedopuszczony do ruchu oraz informację o tym, czy służył jako taxi.

"Obecnie w ewidencji dostępne są auta pochodzące z wybranych krajów europejskich (m.in. z Francji, Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji) a także z USA i Kanady. W sumie to 21 rynków, z których dziś pochodzi ponad 4,5 mln aut zarejestrowanych w Polsce. W przyszłości możliwe jest rozszerzenie usługi o kolejne kraje, w tym m.in. o Niemcy." - informuje ministerstwo cyfryzacji.

W styczniu 2018 r. usługa zostanie rozszerzona o auta, które jeszcze nie znalazły się w Centralnej Ewidencji Pojazdów (czyli nie są jeszcze zarejestrowane na terenie Polski), a np. już są oferowane do sprzedaży. Będzie to wymagało logowania się do systemu za pomocą profilu zaufanego (eGO).

Bez logowania (wystarczy nr rej. i VIN pojazdu oraz data pierwszej rejestracji) nadal będzie można sprawdzić m.in. odczyt licznika zarejestrowany podczas badań technicznych, informację o ubezpieczeniu OC i liczbie właścicieli, a także czy pojazd nie jest oznaczony w bazie jako kradziony.

RP, PAP