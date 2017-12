Skład komisji ds. Amber Gold będzie uzupełniony

Do uzupełnienia składu komisji śledczej ds. Amber Gold dojdzie po Nowym Roku – zapowiedziała jej przewodnicząca Małgorzata Wassermann (PiS). Jak dodała, decyzję w tej sprawie podejmie Klub Parlamentarny PiS. Jestem w kontakcie z władzami klubu – dodała.

Dwoje dotychczasowych członków komisji, posłowie PiS Marek Suski i Joanna Kopcińska, przeszło do pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Suski od wtorku będzie szefem jego gabinetu politycznego, a Kopcińska – rzecznikiem rządu.

– Komisja będzie sobie musiała poradzić. Oczywiście bardzo bolejemy nad utratą tych dwóch posłów; po Nowym Roku dojdzie do uzupełnienia składu komisji o te dwie kolejne osoby – powiedziała Wassermann we wtorek w Polsce.pl.

Pytana, kto podejmie decyzję w tej sprawie, odparła, że jest to decyzja Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. – Ja nie ukrywam, że rozmowy są prowadzone i jestem w kontakcie z władzami naszego klubu – dodała. Zapowiedziała również, że decyzja zostanie ogłoszona zaraz po jej podjęciu.

– Zrobimy wszystko, żeby ci nowi posłowie jak najszybciej wdrożyli się w pracę – zapewniła szefowa komisji śledczej. – Pozostaje piątka bardzo mocnych posłów, którzy świetnie znają materiał dowodowy, którzy są bardzo mocno wdrożeni w prace komisji, zdeterminowani, by te prace doprowadzić do końca – podkreśliła Wassermann. Dodała, że daje to nadzieję na to, że odejście Suskiego i Kopcińskiej nie spowoduje uszczerbku w pracach komisji.

RS, PAP