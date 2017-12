Ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS podpisane

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o KRS.

– Nikt nie miał wątpliwości, że prezydenckie projekty ustaw o SN i KRS to nie były te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia w lipcu, w tych ustawach są bardzo, bardzo istotne różnice – stwierdził prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że „następuje pogłębienie demokratyzacji, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości” – Zmiany służą demokratyzacji państwa i są przeciwieństwem oligarchizacji państwa – powiedział Andrzej Duda.

RP