Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentu, świata nauki, kultury i biznesu, placówek oświatowych z całej diecezji świdnickiej licznie przybyli do auli kurii biskupiej na doroczne spotkanie opłatkowe z ordynariuszem diecezji świdnickiej ks. bp. Ignacym Decem.

Wśród gości obecni byli m.in. minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso.

Składając zebranym serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne, pasterz Kościoła świdnickiego apelował, by na nowo ucieszyli się tym, że Jezus się narodził i przyszedł na świat, który został zmieniony. Dzisiejszy świat zupełnie inaczej by wyglądał, gdyby nie było Bożego Narodzenia. – Dlatego dzielmy się tą obecnością Boga na ziemi, która będzie trwała do końca świata. Czasem jesteśmy przerażeni, jak patrzymy na zło, krętactwa, napastliwość w naszym narodzie i na to, co dzieje się teraz w Europie. Ale my pilnujmy swoich wartości. Nie mamy się wstydzić wobec Europy. Daliśmy światu Wielkiego Papieża, nie prowadzimy żadnych wojen zaborczych. Mamy swoje grzechy i wykroczenia, nie chcemy się gloryfikować, ale pragniemy pokornie iść tą drogą wytyczoną przez naszych praojców – apelował hierarcha.

Ksiądz biskup życzył uczestnikom spotkania, by pokochali Pana Boga i odbierali te dary, których potrzebujemy, a przede wszystkim dar błogosławieństwa Bożego, który właściwie spina wszystkie potrzebne do zbawienia wartości duchowe. – Niech ten dar, który wszyscy otrzymujemy od Dzieciątka Bożego i niech klimat Bożego Narodzenia, nadziei, miłości i pokoju wypełnia Nowy Rok swoim Błogosławieństwem Bożym – apelował, kończąc swoje wystąpienie, ks. bp Ignacy Dec.

MZ