USA: Ukraina zostanie wykluczona z systemu preferencji handlowych?

Prezydent USA Donald Trump dał Ukrainie cztery miesiące na poprawę ochrony praw do własności intelektualnej w wymianie handlowej. Jeżeli to nie nastąpi, to zawiesi on niektóre korzyści przysługujące Ukrainie w ramach tzw. Generalnego Systemu Preferencji (GSP) – poinformował w piątek Biały Dom.

W komunikacie opublikowanym przez Biuro Przedstawiciela USA ds. Handlu podkreślono, że prezydent zdecydował się na to posunięcie z powodu „ciągłego braku zapewnienia przez Ukrainę odpowiedniej i skutecznej ochrony własności intelektualnej, mimo wieloletnich zachęt i pomocy ze strony rządu USA”.

Trump poinformował o swojej decyzji w odrębnym liście przesłanym do spikera Izby Reprezentantów i przewodniczącego Senatu.

Biuro Przedstawiciela USA ds. Handlu zaakcentowało, że prezydent ma nadzieję, iż Ukraina wykorzysta okres 4 miesięcy i poprawi sytuację w dziedzinie ochrony praw do własności intelektualnej, w tym wypłat należnych korzyści finansowych właścicielom tych praw.

W ramach systemu GSP państwa zakwalifikowane jako rozwijające się, lub ubogie, mogą wwozić do USA określone rodzaje towarów bez cła. Co roku lista tych towarów oraz krajów mogących korzystać z preferencji jest poddawana przeglądowi przez władze federalne.

RP, PAP