Ponad 700 interwencji straży pożarnej w związku z wichurami

Od soboty do niedzielnego poranka w całej Polsce w związku z wichurami ponad 700-krotnie wyjeżdżała straż pożarna; najwięcej interwencji miało miejsce w woj. pomorskim – poinformował PAP rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak.

Jak powiedział Frątczak, między północą a godziną 9.30 rano straż pożarna „wyjeżdżała 710 razy do zdarzeń związanych z frontem atmosferycznym, który przechodzi nad większością województw naszego kraju”. Dodał, że przyczyną interwencji był przede wszystkim – w ok. 95 proc. przypadków – „bardzo silny wiatr”.

Najwięcej interwencji – ponad 250 – odnotowano do tej pory w województwie pomorskim. Ponad stukrotnie strażacy byli wzywani w województwie warmińsko-mazurskim, a o połowę rzadziej – 52 razy – w województwie mazowieckim.

Frątczak zaznaczył jednocześnie, że wichury narastają, co potwierdza także liczba interwencji strażaków: w sobotę było ich w całej Polsce ponad 200, a od północy do niedzieli do godz. 9.30 blisko dwukrotnie więcej.

Jak mówił Frątczak, strażacy byli wzywani m.in. w związku z powaleniami setek drzew, które tarasowały ulice, drogi czy szlaki kolejowe. Rzecznik PSP zapewnił, że są one na bieżąco usuwane. W kilkunastu przypadkach, jak mówił, wiatr uszkodził dachy budynków.

