Ponad 8,2 tys. nowych publikacji w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Ponad 8,2 tys. publikacji – m.in. regionalnych i lokalnych czasopism obrazujących najnowszą historię oraz unikatowych dokumentów Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr – znalazło się w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (ŚBC). Biblioteka zyskała także nowy, bardziej przyjazny sposób obsługi.

To efekty zakończonego właśnie projektu pod nazwą „Poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC wraz z digitalizacją i udostępnieniem piśmiennictwa regionalnego”. Prace podsumowali podczas środowej konferencji prasowej przedstawiciele Biblioteki Śląskiej oraz zaangażowanych w ten projekt regionalnych stowarzyszeń – Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego i Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Realizacja prac kosztowała 236 tys. zł, z czego 109 tys. zł przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – ze środków programu „Kultura cyfrowa”. Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki ocenił, że to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii działającej od ponad 10 lat ŚBC, która udostępnia zasoby ponad 60 instytucji z woj. śląskiego i opolskiego.

– Dla nas jest to sprawa niezwykle istotna, dlatego że nie sięgamy do wielkich opracowań, do uniwersalnych wypowiedzi historyków, ale dokumentów, które są doświadczeniem indywidualnego człowieka. Wartością tych zbiorów jest to, że rejestrują one różne doświadczenia i sprawy związane z codziennością i stają się czymś naprawdę ważnym – powiedział dyrektor.

Jak opisywał Remigiusz Lis z Biblioteki Śląskiej, dzięki zakończonym właśnie pracom użytkownicy ŚBC mogą sięgnąć do 8 tys. 234 nowych publikacji – ponad 128 tys. skanów. Digitalizacji zostały poddane regionalne czasopisma, które opisują najnowszą historię regionu na poziomie lokalnym. Dzięki współpracy z regionalnymi wydawnictwami, koordynowanej przez Bractwo Gwarków, zostały zeskanowane początkowe, papierowe numery dziewięciu największych czasopism.

W ŚBC znalazły się też unikatowe dokumenty Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz najstarszych śląskich zespołów muzycznych. To najczęściej rękopisy wytworzone przez przedstawicieli ruchu śpiewaczego przez ponad 100 lat. Dzięki projektowi czytelnicy mają też dostęp do źródłowych czasopism z międzywojennej bibliografii Śląska.

Sam wygląd ŚBC został unowocześniony – np. powstał interfejs, który ułatwia korzystanie z zasobów biblioteki za pomocą urządzeń mobilnych, a dzięki zakupowi nowego oprogramowania internauci mają dostęp do ponad 90 tys. rekordów bibliografii regionalnej – wskazał Lis. Biblioteka wzbogaciła się też o dodatkowy sprzęt do redagowania i przechowywania cyfrowych zasobów.

Biblioteka Śląska – największa tego typu instytucja w regionie – działa od ponad 90 lat, łącząc funkcje biblioteki regionalnej, publicznej i naukowej. Od 1998 r. systematycznie digitalizuje swoje najstarsze i najcenniejsze zbiory, w 2006 r. tworząc Śląską Bibliotekę Cyfrową na mocy porozumienia z Uniwersytetem Śląskim. ŚBC ma w swoich zasobach ok. 300 tys. obiektów.

RP, PAP