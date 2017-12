Trzy oferty na budowę Elektrowni Ostrołęka

Trzy oferty złożono w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C. Jak poinformowała Energa, najniższa oferta opiewa na prawie 4,9 mld zł brutto, a najwyższa – na 9,5 mld zł, przy budżecie inwestora na poziomie 4,8 mld zł.

Przedmiotem przetargu jest wyłonienie wykonawcy „pod klucz” bloku energetycznego na węgiel kamienny w Elektrowni Ostrołęka o mocy elektrycznej ok. 1000 MW, o sprawności netto co najmniej 45 proc., pracującego na parametrach nadkrytycznych pary. Inwestorami mają być wspólnie spółki energetyczne Energa i Enea. W czwartek minął termin składania ofert i zostały one otwarte.

Jak poinformowała Energa, China Power Engineering Consulting Group zaoferowało budowę o parametrach określonych w ofercie za ryczałtową cenę 4 mld 849 mln 828 tys. zł. Oferta konsorcjum GE Power i ALSTOM Power Systems opiewa na 6 mld 23 mln 34 tys. zł brutto. Najwyższą ofertę złożyło konsorcjum Polimex-Mostostal oraz Rafako, które zażądało 9 mld 591 mln 540 tys. brutto. Wszystkie trzy oferty przekraczają budżet inwestora, określony przez zamawiającego na 4 mld 803 mln 150 tys. zł.

„Cieszy nas zainteresowanie budową nowej elektrowni, wpisanej w naszą strategię rozwoju potencjału wytwórczego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Energi Daniel Obajtek.

Jak dodał, rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po ocenie ofert. „Zależy nam na sprawnym wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu kolejnego etapu prowadzącego do realizacji inwestycji, wspólnie z naszym partnerem – Eneą, która ma doświadczenie w budowie elektrowni. Realizacja tego bardzo ważnego przedsięwzięcia pozwoli na efektywne zastąpienie wyeksploatowanych mocy w Krajowym Systemie Energetycznym, przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego” – dodał Obajtek.

„Cena nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert w postępowaniu, jest tylko jednym z jego elementów. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ” – dodał członek zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka Edward Siurnicki.

Zgodnie z planami spółek energetycznych i rządu nowy blok w Ostrołęce oprócz mocy rzędu 1000 MWe ma posiadać wysoką elastyczność, co oznacza możliwość pracy z obciążeniem od 30 do 103 proc. mocy nominalnej, sprawność elektryczną przekraczającą 45 proc. oraz wysoką dyspozycyjność – ponad 8 tys. godzin w roku.

RP, PAP