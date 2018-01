Kukiz'15 apeluje o okrągły stół w sprawie służby zdrowia

Apelujemy do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowanie okrągłego stołu w sprawie służby zdrowia, któremu miałby przewodzić prezydent Andrzej Duda – powiedział Jarosław Sachajko, wiceprzewodniczący klubu Kukiz'15.

W proteście przeciwko niewystarczającym nakładom przeznaczanym na służbę zdrowia w ostatnich tygodniach lekarze wypowiadali klauzulę opt-out, czyli zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie dłuższym niż cztery miesiące). Dzięki tym umowom szpitale są w stanie zapewnić całodobową opiekę lekarską.

– Chcemy, aby czym prędzej wszystkie środowiska wypowiedziały się nad własnymi pomysłami na ratowanie służby zdrowia – zaapelował w Sejmie członek Komisji Zdrowia Jarosław Sachajko.

Jak przyznał, nie ma zgody klubu Kukiz'15 „na zaniechania w służbie zdrowia”. « Zaniechania, jakie mamy w tej chwili w służbie zdrowia, powodują to, że nasi krewni żyją o 6 lat krócej. W Europie Zachodniej średnia długość życia to jest co najmniej 6-7 lat dłużej. Zaniechania w służbie zdrowia powodują to, że dzieci do 5. roku życia prawie dwukrotnie częściej umierają niż w Europie Zachodniej – mówił.

Jak dodał, „oddalanie tego problemu w nicość powoduje, że mamy cały czas marazm”. – Kolejne rządy odkładają ratowanie służby zdrowia na rok 2020, później 2030, a jest dalej tak, jak było, czyli nic się nie zmienia – stwierdził.

– Kolejki do szpitali i do zabiegów rosną, a obywatele płacą coraz więcej pieniędzy z własnej kieszeni na leczenie – zauważył Sachajko.

Szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł zaproponował – aby zapewnić wymaganą obsadę dyżurów – zastosowanie takiego rozwiązania, jak praca zmianowa lekarzy albo tzw. praca w czasie równoważnym. System równoważnego czasu pracy polega na zwiększeniu liczby godzin pracy w danym dniu lub tygodniu, na rzecz jej zmniejszenia w innym dniu, tygodniu albo udzieleniu dni wolnych. W okresie rozliczeniowym dopuszczalny wymiar czasu pracy nie może jednak być przekroczony.

W reakcji na niedobór lekarzy Ministerstwo Zdrowia przygotowało też rozporządzenie, w którym zaproponowano dyrektorom szpitali większą swobodę w planowaniu dyżurów lekarskich. Projekt wprowadza możliwość „zaangażowania personelu medycznego, celem właściwego ich wykorzystania, w sytuacjach nierównego natężenia realizacji świadczeń w różnych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy”.

RP, PAP