Orbán: Decydującą siłą Europy Środkowej jest Polska

Decydującą siłą Europy Środkowej jest Polska; my wszyscy, którzy wierzymy w Europę Środkową, jesteśmy zainteresowani tym, aby polska gospodarka była wielka i silna – powiedział po środowych rozmowach z premierem Mateuszem Morawieckim szef węgierskiego rządu Viktor Orbán.

Premier Węgier mówił na konferencji prasowej w Budapeszcie m.in. o potrzebie „samodzielnej siły gospodarczej” regionu Europy Środkowej, której warunkiem są gospodarki narodowe.

– W minionych latach udowodniliśmy to w Europie Środkowej, że między światem rosyjskim a niemieckim jest region, który jak dostanie szanse na handel, na inwestycje, na pracę, na rozwój, jest w stanie stanąć na własne nogi pod względem gospodarczym – zauważył Orbán.

Jak zaznaczył, region ten nie jest zainteresowany życiem „z niemieckich pieniędzy”. – Kraje środkowej Europy nie proszą o pieniądze u Niemców, żeby to oni rozwiązali nasze problemy; nie, my chętnie przyjmiemy inwestycje, ale my nie będziemy wymyślać jakichś cwanych sposobów, żeby w jakiś sposób zdobyć niemieckie pieniądze, my chcemy stać na własnych nogach – podkreślił węgierski premier.

– Jesteśmy zdolni już teraz, udowodniliśmy to w ostatnich latach, do utworzenia silnego środkowoeuropejskiego regionu, który ma własny potencjał gospodarczy – dodał.

Orbán zwrócił w tym kontekście uwagę, że Niemcy mają większy poziom handlu z V4 niż z Francją.

RP, PAP