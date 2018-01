Gdynia: Pilotażowe połączenie kolejowe Kaliningrad-Gdynia-Kaliningrad

W piątek testowane będzie połączenie kolejowe Kaliningrad-Gdynia-Kaliningrad. Podróż przez Braniewo ma trwać ponad pięć godzin, wraz z odprawą celną i paszportową oraz przesiadką do innego pociągu. Trasę będą obsługiwać pociągi przewoźników z Polski i Rosji.

Połączenie transgraniczne na terenie Polski obsługiwać będą Przewozy Regionalne, a po rosyjskiej – Kaliningradzka Pasażerska Spółka Podmiejska.

Rzecznik prasowy Przewozów Regionalnych (PR) Dominik Lebda podkreślił w czwartek w rozmowie z PAP, że „jest to połączenie pilotażowe, działające tylko w piątek 5 stycznia”. Bilety można kupić w pociągu u konduktora.

Według rozkładu jazdy udostępnionego przez Przewozy Regionalne, pociąg z Gdyni wyjedzie o 5.56. i w Braniewie będzie o 8.08. Tam po kontroli paszportowo-celnej w budynku stacji oraz przesiadce do rosyjskiego pociągu pasażerowie o 9.45 wyruszą do Kaliningradu. Do celu dotrą o 10.13 czasu polskiego, o 11.13 czasu lokalnego.

Poranny pociąg z Kaliningradu wyjedzie o 8.17 czasu lokalnego i w Braniewie będzie o 8.45 czasu polskiego (podróż potrwa prawie 1,5 godziny). Na przejściu granicznym po kontroli paszportowo-celnej i przesiadce do pociągu Przewozów Regionalnych podróżni o 9.58 wyruszą do Gdyni. Podróż potrwa do 12.29.

Druga para pociągów wyruszy po południu, z Gdyni o 16.45 i zgodnie z rozkładem w Kaliningradzie ma być o 20.28 czasu lokalnego. Natomiast z Kaliningradu pociąg wyjedzie o 18.22 czasu lokalnego i w Gdyni ma być o 22.05.

„To są testowe przejazdy i mają na celu m.in. ocenę efektów i zainteresowania” – tłumaczył Lebda. Zaznaczył, że nie wiadomo, czy i kiedy zapadnie decyzja co do przyszłości połączenia na tej trasie. Przyznał, że „już teraz obserwowane jest duże zainteresowanie Rosjan tym połączeniem”.

Rzecznik Przewozów Regionalnych zaznaczył, że do wjazdu na teren Polski i Rosji obywateli obu krajów obowiązują wizy. Bezwizowy ruch przygraniczny z obwodem kaliningradzkim został zawieszony w lipcu 2016 r. na czas szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży. Do tej pory nie został odwieszony.

JG, PAP