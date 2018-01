Radziwiłł o postulatach protestujących lekarzy

Istnieje zbieżność między postulatami protestujących a działaniami MZ. Protestujący postulują znaczący wzrost nakładów na ochronę zdrowia; różnica między nami jest w tym tempie tego wzrostu - powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

W piątek o godz. 17.00 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotka się z protestującymi rezydentami.

Na antenie internetowej telewizji Rzeczpospolita TV Radziwiłł zaznaczył, że „będzie rozmawiał z protestującymi”.

„Jeszcze raz powtarzam: indywidualnie, jeżeli lekarz nie czuje się na siłach pracować dłużej niż 48 godzin, to nie powinien tego robić i taki lekarz nie powinien podpisywać możliwości zatrudnienia go w czasie dłuższym niż 48 godzin tygodniowo (...). Natomiast jeżeli mówimy o tej akcji wypowiadania opt-outów, czyli akcji niezgody na dłuższą pracę, no to ona ma charakter protestu, który ma konkretne postulaty i o tym będziemy rozmawiać” – podkreślił szef resortu zdrowia.

W ocenie Radziwiłła, „istnieje zbieżność” między postulatami protestujących a działaniami MZ. „Podstawowym postulatem jest przecież znaczący wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Różnica między nami jest właśnie w tym tempie” – wyjaśnił.

Protestujący domagają się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych.

RP, PAP