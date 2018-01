ZUS rozliczył 103,5 tys. e-składek

ZUS rozliczył 103,5 tys. składek przekazywanych przez przedsiębiorców na indywidualny rachunek – dowiedziała się PAP. Wcześniej musieli je wysyłać na trzy lub cztery konta. ZUS przypomina, że informacje o indywidualnych rachunkach są na jego stronie internetowej.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zniknęła konieczność opłacania składek na trzy lub cztery (wraz ze składką na Fundusz Emerytur Pomostowych) różne rachunki. Każdy przedsiębiorca ma do dyspozycji swój indywidualny numer rachunku składkowego, na który wpłaca składki bez podziału na poszczególne fundusze. Przelewy nie muszą już być dodatkowo opisywane identyfikatorem płatnika (np. NIP) oraz wskazaniem, za który miesiąc jest opłata.

Po otrzymaniu składek zadaniem ZUS jest rozdysponowanie środków pomiędzy fundusze oraz ich dysponentów za pomocą algorytmu podziału wpłaty. Następnie ZUS księguje wyliczone wartości na koncie płatnika składek.

Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że wszelkie informacje związane ze zmianami w przepisach można znaleźć na stronie internetowej Zakładu. – Wszystko jest na stronie internetowej. Nie ma potrzeby do nas dzwonić, czasami w błahych sprawach. Do piątku zadzwoniło do nas ponad 5,5 tys. osób. Niepotrzebne telefony powodują, że wydłuża się czas oczekiwania – powiedział.

Rzecznik zwrócił uwagę, że pomimo zamieszczonych na stronie internetowej informacji, niektórzy klienci Zakładu pytają m.in., jak wypełnić przelew, jak wpłata pokryje należności, jak dokonać w ogóle wpłaty, jak są rozliczane zaległości.

Andrusiewicz podkreślił, że od 1 stycznia nie trzeba w specjalny sposób opisywać przelewów. – Wystarczy, że w tytuł przelewu wpiszemy „składki” i to wystarczy. Nie musimy przedstawiać żadnych identyfikatorów – wyjaśniał.

RP, PAP