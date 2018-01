Opole: Terminale płatnicze w radiowozach policji

Opolska policja korzysta z terminali płatniczych zainstalowanych w radiowozach. Dzięki temu rozwiązaniu kierowcy ukarani mandatem mogą opłacić karę kartą płatniczą bezpośrednio u funkcjonariuszy.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, pierwsze piętnaście terminali trafiło do radiowozów policji drogowej z Miejskiej Komendy Policji w Opolu. W najbliższych tygodniach w kolejne terminale zostaną wyposażone wszystkie jednostki drogówki w województwie. Jeżeli zdadzą egzamin, sprzęt umożliwiający opłacenie kary na miejscu zdarzenia zostanie przekazany kolejnym jednostkom policji w całej Polsce.

Dzięki wprowadzeniu terminali ukarani kierowcy nie muszą jechać na pocztę czy do banku, by uiścić grzywnę. Wystarczy posiadanie ważnej karty płatniczej. Jak zaznaczają policjanci, jest to rozwiązanie wygodne zwłaszcza dla obcokrajowców, którzy popełnili wykroczenia drogowe, a którzy do tej pory musieli płacić za mandaty gotówką, co często wiązało się z koniecznością dojazdu do bankomatu lub kantoru w celu wymiany dewiz na złote.

RS, PAP