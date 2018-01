W sobotę, 13 stycznia, Instytut Studiów Franciszkańskich organizuje XVII Sesję kolbiańską pod hasłem „Święty Maksymilian i sprawa polska”. Wydarzenie odbędzie się w Auli bł. Jakuba Strzemię przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00. Kwadrans później dr hab. Janusz Mierzwa z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawi wykład „Przed świtem Niepodległości. Postawy i nastroje społeczeństwa polskiego w latach 1905-1918 r.”. Jako kolejny wystąpi mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv, który będzie mówił na temat patriotycznych dylematów Rajmunda Kolbego.

Po przerwie kawowej mgr Rafał Antoszczuk OFMConv przedstawi referat „Ojczyzna w pismach Maksymiliana M. Kolbego”. Sesja zakończy się w południe Mszą św.

– Św. Maksymilian znany jest przede wszystkim jako człowiek, który oddał życie za współwięźnia w obozie Auschwitz. Od razu można dodać, że tym samym sprzeciwił się woli oprawców, ukazując jednocześnie wagę decyzji, jakie podejmuje człowiek świadomy swojej godności. Dla wielu św. Maksymilian jest też przykładem życia zakonnego i misyjnego ducha. Rzeczywiście jego zapał ewangelizacyjny był niebywały, chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej, a przez Nią dla Boga. Mało jednak mówi się o nim jako Polaku – podkreśla o. Andrzej Zając OFMConv i dodaje, że w 100. rocznicę odzyskania niepodległości warto na niego spojrzeć w tym świetle.

Zakonnik wskazuje, że należy przywołać chociażby fakt, że jego decyzja o wstąpieniu do franciszkanów zawisła na włosku właśnie z powodu chęci przysłużenia się wyzwoleniu Polski.

– Zdołał nawet przekonać swojego starszego brata, aby razem zaciągnąć się nie do zakonu, ale do wojska. Ale o tym, jak się rozwikłały jego patriotyczne dylematy, w jakim kontekście społecznym i politycznym to się działo, jak myślał i pisał o Ojczyźnie, będzie właśnie nasza XVII Sesja kolbiańska, na którą zapraszamy – podkreśla franciszkanin.

MP