Netanjahu zabiegał o osiedlanie Palestyńczyków na Synaju?

Premier Benjamin Netanjahu zabiegał w 2014 r. u administracji Baracka Obamy, aby przekonała Egipt do oddania części Półwyspu Synaj przyszłemu państwu palestyńskiemu, podczas gdy Izrael anektowałby część Zachodniego Brzegu – pisze w czwartek izraelski „Haaretz”.

Gazeta powołuje się na informacje z czterech oficjalnych źródeł waszyngtońskich, podczas gdy zaprzecza im gabinet Netanjahu; informacje te pokrywają się jednak z innymi doniesieniami z ostatnich miesięcy na temat takiej ewentualności.

Jest to także zbieżne z informacjami dotyczącymi planu pokojowego, który przygotowuje administracja prezydenta Donalda Trumpa – pisze „Haaretz”.

Pomysł, który premier Netanjahu miał podsuwać przy kilku różnych okazjach prezydentowi Obamie i sekretarzowi stanu USA Johnowi Kerry'emu, polegał na podjęciu próby przekonania egipskiego prezydenta Abd el-Fataha es-Sisiego do przekazania Palestyńczykom części terenów na północy pustynnego półwyspu Synaj i przyłączeniu ich do Strefy Gazy. Miałoby to „skompensować” utratę na rzecz Izraela palestyńskich terytoriów na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu, podczas gdy założone tam żydowskie osiedla weszłyby formalnie w skład Państwa Izrael.

Miałoby to doprowadzić do międzynarodowej legalizacji faktów dokonanych.

Waszyngton miał jednak odpowiedzieć na przedstawione mu izraelskie projekty, że ani Kair, ani Palestyńczycy nie są skłonni zaakceptować pomysłu – twierdzi „Haaretz".

W grudniu ub.r. dziennik „New York Times” ogłosił szczegóły planu pokojowego, nad którym pracuje obecnie Biały Dom i napisał, że Arabia Saudyjska przedstawiła ten pomysł palestyńskiemu prezydentowi Mahmudowi Abbasowi.

RP, PAP