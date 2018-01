Opole: Lekarze wywalczyli podwyżki

Rada nadzorcza Szpitala Wojewódzkiego w Opolu zgodziła się na żądane przez lekarzy specjalistów podwyżki. To koszt 3 mln zł, pozwoli jednak zażegnać konflikt, który groził zamknięciem oddziału chirurgii ogólnej.

Lekarze oddziału chirurgii ogólnej żądali 6 tys. zł brutto pensji podstawowej. Zarząd szpitala był gotów przystać na kwotę o tysiąc złotych niższą, oferując jednocześnie wysoką premię za zgodę na opt-out.

W ubiegłym tygodniu z powodu braku porozumień w szpitalu przez jeden dzień na oddział nie przyjmowano pacjentów na planowe zabiegi. W wyniku rozmów z wicewojewodą szpital przywrócił zabiegi planowe, jednak ostre przypadki były kierowane do innych placówek. Sytuacja zaostrzyła się we wtorek, kiedy ordynator oddziału, dr Janusz Pichurski, odmówił zgody na wzięcie dodatkowych dyżurów i okazało się, że nie ma lekarzy do objęcia dyżurów na oddziale.

„W nocy z wtorku na środę pani prezes Renata Ruman-Dzido poleciła lekarzom wypisywać pacjentów z oddziału i przygotować ich do przeniesienia do innych jednostek. W środę rano zmieniła decyzję i kazała normalnie przyjmować pacjentów, choć wiedziała, że nie ma, kim obsadzić dyżurów. Ja zostałem odwołany z funkcji ordynatora. Nie ma nikogo na moje miejsce. Nie wiem, jak będzie wyglądała praca oddziału po godzinie 14.30, kiedy wyjdziemy z pracy i kto będzie pełnił dyżur, bo na pewno nie chirurdzy z mojego zespołu” – powiedział PAP w środę koło południa dr Janusz Pichurski.

Po południu zwołano w trybie pilnym posiedzenie rady nadzorczej szpitala z udziałem marszałka województwa i zarządu. Po posiedzeniu prezes Ruman-Dzido poinformowała, że jest zgoda na spełnienie żądań lekarzy. Podwyżki dostaną wszyscy lekarze specjaliści szpitala, w wyniku czego szpital odnotuje stratę w wysokości 3 mln zł. Dodatkowe wynagrodzenie dostaną także rezydenci za pełnione dyżury.

W rozmowie z PAP dr Pichurski zapewnił, że po otrzymaniu do podpisu nowych angaży, lekarze zgodzą się na podpisanie klauzul opt-out i oddział będzie mógł funkcjonować na zasadach sprzed konfliktu. Według prezes Ruman-Dzido, umowy będą gotowe w czwartek.

RP, PAP