Teoria w murach uczelni i praktyka na poligonie – w Szczecinie ruszył program Legii Akademickiej. W piątek na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się oficjalna inauguracja szkoleń, na które zgłosiło się 232 studentów.

„To grupa bardzo różnorodna, bo ponad 180 osób to studenci Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, takich kierunków jak bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia nad wojną i wojskowością. Ale są też osoby z Instytutu Pedagogiki czy Psychologii” – powiedziała dziekan Wydziału Humanistycznego US dr hab. Urszula Chęcińska. Dodała, że kadra akademicka zachęcała studentów do zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

W szkoleniach, oprócz studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, wezmą udział osoby uczące się na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Wśród chętnych jest 87 studentek.

Zajęcia rozpoczną się w sobotę, 20 stycznia. Podczas 30 godzin szkolenia teoretycznego studenci mają poznać zagadnienia z zakresu kształcenia obywatelskiego, dyscypliny wojskowej, taktyki czy logistyki. Zajęcia będą prowadzić instruktorzy ze szczecińskiej 12. Brygady Zmechanizowanej.

Po zaliczeniu części teoretycznej studenci-ochotnicy otrzymają kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Potrwają one 42 dni i będą się odbywać podczas przerwy wakacyjnej, w lipcu i sierpniu, w 13 jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP. Po pierwszych 21 dniach szkolenia praktycznego student będzie mógł złożyć przysięgę wojskową. Kolejne 21 dni będzie poświęcone na przygotowanie podoficera rezerwy.

„Widać, że studenci chcą przeżyć tę przygodę. Sądzę, że przez szkolenia wzmocnią swoją psychikę i będą mogli uczestniczyć w życiu wojskowym jako żołnierze rezerwy” – powiedział PAP kpt. Zbigniew Wiśniewski z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Porozumienie o uruchomieniu programu Legii Akademickiej resorty edukacji i nauki zawarły w sierpniu ub.r. Głównym celem programu w roku akademickim 2017/2018 jest rozpowszechnienie wiedzy i umiejętności wojskowych pośród studentów i przygotowanie ich do wykonywania podstawowych zadań w ramach drużyny piechoty.

Legia Akademicka nawiązuje do ochotniczej formacji wojskowej utworzonej 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, przeformowanej w 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej. Program ma przyczynić się do odbudowania rezerw polskich sił zbrojnych. W tym roku akademickim uruchomiono go pilotażowo dla 10 tys. osób.

Koszt szkolenia w nadchodzącym roku akademickim wyniesie ponad 200 mln zł, z czego ok. 1,5 mln zł pokryje resort nauki, a główną część Ministerstwo Obrony Narodowej.

RP, PAP