Belgia obniżyła poziom zagrożenia terrorystycznego

Belgijskie władze obniżyły w poniedziałek stopień zagrożenia terrorystycznego, twierdząc, że po porażkach Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii atak stał się mniej prawdopodobny. Przed dwoma laty w zamachach bombowych w Brukseli zginęły 32 osoby.

Do tej pory na terenie kraju obowiązywał trzeci stopień zagrożenia w czteropunktowej skali.

Premier Charles Michel powiedział, że zmniejszono stopień zagrożenia z trzech do dwóch w czteropunktowej skali. Zagrożenie spadło z „poważnego” do „średniego”, co oznacza, że atak jest raczej mało prawdopodobny niż prawdopodobny.

„Jednak drugi stopień po atakach nie jest taki sam, jak drugi stopień przed atakami” – powiedział premier Michel na konferencji prasowej, podkreślając, że „w ostatnich latach rozwinęła się w kraju kultura bezpieczeństwa”.

Belgijscy żołnierze będą w dalszym ciągu patrolować ulice, lecz będzie ich mniej.

Według szefa rządowego centrum analizy zagrożeń (OCAM) Paula Van Tigchelta, choć atak (terrorystyczny) w Belgii jest mniej prawdopodobny, nie oznacza to wcale, że nie ma żadnego zagrożenia.

„Tak zwany kalifat już w Iraku i Syrii nie istnieje. Państwo Islamskie nie jest już takie atrakcyjne” – przypomniał.

Stan podwyższonego zagrożenia terrorystycznego w różnym stopniu utrzymywał się w Belgii od czasu ataków w Brukseli w marcu 2016 roku.

RP, PAP