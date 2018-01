Francja: Zagrożenie lawinowe w Chamonix

Ponad sto domków narciarskich zostało objętych planem ewakuacji ze słynnej francuskiej miejscowości turystycznej Chamonix z powodu maksymalnego poziomu zagrożenia lawinowego w masywie Mont Blanc – poinformowały w poniedziałek lokalne władze.

Zamknięto drogi w wysokich partiach doliny Chamonix w kierunku Szwajcarii. W związku z tym wiele miejscowości jest odciętych od świata, np. Le Tour położone na wysokości 1450 m n.p.m. Nie działają też trasy narciarskie.

„To nietypowa sytuacja. W ciągu 45 dni odnotowaliśmy tyle opadów, ile zazwyczaj w ciągu pięciu miesięcy. Ponadto mamy wyjątkowo wysoki poziom pokrywy śnieżnej w wysokich partiach gór, co na taką skalę zdarza się raz na 15 lat” – podkreślił mer Chamonix Eric Fournier.

Już w sobotę ewakuowano tych mieszkańców, którzy przebywali na obszarach zagrożonych lawinami. Plan ewakuacji obejmuje „około stu chatek” – powiedział Fournier, zastrzegając, że „nie wszystkie w tym okresie są zajęte”.

Lokalne władze nakazały turystom i mieszkańcom terenów, gdzie również zagrożenie lawinowe jest wysokie, choć nie najwyższe, by nie wychodzili z domów. „Do południa skontaktowaliśmy się z ponad tysiącem właścicieli lub mieszkańców. Poprosiliśmy ich, by zostali w domach oraz by na odsłoniętych elewacjach pozamykali okiennice” – dodał.

„Prowadzę takie działania ewakuacyjne pierwszy raz, od kiedy jestem merem, czyli od 2008 roku” – dodał Fournier.

Oprócz Chamonix piąty w pięciostopniowej skali poziom zagrożenia lawinowego obowiązuje w poniedziałek w masywach Aravis i Chablais w departamencie Haute-Savoie. W Savoie chodzi o masywy Beaufortain, Vanoise i Haute Tarentaise – podają francuskie służby meteorologiczne.

W masywie Mont Blanc najwyższy stopień zagrożenia lawinowego wprowadzono tej zimy już po raz drugi. Pierwszy raz stało się tak po przejściu orkanu Eleanor na początku stycznia.

Wysokie zagrożenie lawinowe ogłoszono w poniedziałek także w Alpach w Szwajcarii, Austrii i Niemczech z powodu niedawnych obfitych opadów śniegu przy odwilżowych warunkach pogodowych. Wiele miejscowości zostało tam czasowo odciętych od świata.

Przy obfitych opadach wzrasta groźba zejścia lawiny; z powodu cieplejszego powietrza do wysokości 2000 metrów spodziewane są opady deszczu, co dodatkowo osłabia pokrywę śniegową – ostrzegły w poniedziałek służby w Szwajcarii i Austrii.

„W wielu częściach Szwajcarii należy się liczyć z dużymi lawinami. [...] Poprawy sytuacji oczekujemy dopiero we wtorek” – powiedziała Christine Pielmeier z Instytutu Badań nad Śniegiem i Lawinami (SLF) w Davos.

RP, PAP