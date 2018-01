Chaos komunikacyjny w Tokio po silnych opadach śniegu

W Tokio utrzymuje się chaos komunikacyjny po poniedziałkowych silnych opadach śniegu. W stolicy Japonii i sześciu okolicznych prefekturach głównie w wypadkach drogowych rannych zostało 360 osób. Ponad sto lotów zostało odwołanych.

Do wtorku rano ruch kolejowy wrócił do normy, ale wiele dróg ekspresowych pozostało zablokowanych, a ponad 100 lotów zostało odwołanych po najcięższych opadach śniegu w stolicy od czterech lat – informuje agencja Kyodo.

Japan Airlines, All Nippon Airways i inni przewoźnicy poinformowali, że odwołali we wtorek ponad sto połączeń krajowych i międzynarodowych głównie z tokijskiego lotniska Haneda oraz z lotniska Narita na wschód od stolicy. Z powodu anulowania w poniedziałek ok. 250 lotów ponad 9 tysięcy osób spędziło noc na lotnisku Haneda, a 2,8 tys. na Narita. Wielu pasażerów spało w śpiworach rozdawanych przez pracowników portów lotniczych, na sofach lub na podłodze.

Intensywne opady śniegu spowodowały, że w poniedziałek powstawały korki na drogach w mieście i drogach ekspresowych; w jednym miejscu korek ciągnął się przez 10 km, blokując ruch na ok. 10 godzin. Wielu sfrustrowanych pasażerów opuszczało swoje pojazdy i pieszo ewakuowało się wyjściami awaryjnymi.

Według centrum informacji o ruchu drogowym odcinki dróg ekspresowych wokół Tokio, takie jak Tohoku, Joban, Tomei i metropolitalne drogi ekspresowe, pozostały we wtorek zamknięte.

Zakłócenia ruchu wpłynęły na usługi logistyczne, opóźniając dostawę towarów i paczek – poinformowali operatorzy sieci supermarketów i usług dostawczych.

Do wtorku rano zarejestrowano 360 osób, które odniosły obrażenia głównie w wyniku wypadków spowodowanych trudnymi warunkami na jezdni. W wypadku samochodowym w prefekturze Ibaraki zginęła 52-letnia kobieta. Kilka osób doznało złamań podczas usuwania śniegu – wynika z danych agencji ds. zarządzania klęskami żywiołowymi.

W centrum Tokio pokrywa śnieżna ma 21 centymetrów śniegu, 15 cm w Yokohamie, na południe od stolicy, a 16 cm w Kumagaya, na północ od Tokio.

Według synoptyków, układ niskiego ciśnienia i chłodny front kierujące się w stronę Tokio przyniosą niskie temperatury i dalsze opady śniegu.

RP, PAP