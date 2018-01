Wzrosła liczba urodzeń

O ok. 20 tys. więcej dzieci urodziło się w 2017 roku niż w poprzednim – wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez GUS. Zarejestrowano w minionym roku 403 tys. tzw. urodzeń żywych.

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że współczynnik urodzeń wzrósł o 0,6 pkt - do poziomu 10,5 promili.

Ze wstępnych danych GUS z grudnia wynikało, że od stycznia do października 2017 r. urodziło się 341,1 tys. dzieci. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to 319 tys. 603 urodzeń. GUS podał wtedy ponadto, że w październiku urodziło się 35 tys. dzieci, czyli prawie o 3 tys. więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 r. Z kolei w I półroczu 2017 r. zarejestrowano 200 tys. urodzeń żywych. Wówczas było to o ponad 14 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

RP, PAP