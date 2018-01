Senat bez tajnych głosowań?

Zgodnie z deklaracją, przedkładam senatorom nowelizację regulaminu Senatu znoszącą tajność głosowań; Senat zajmie się nią na posiedzeniu w przyszłym tygodniu – poinformował w czwartek na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

„Zgodnie z deklaracją przedkładam senatorom nowelizację regulaminu @PolskiSenat znoszącą tajność głosowań. #Senat zajmie się tym projektem na przyszłotygodniowym posiedzeniu” – napisał marszałek.

Senat nie zgodził się w piątek na zatrzymanie i areszt wobec senatora Koguta, o co wystąpiła do izby prokuratura. Za wyrażeniem zgody głosowało 32 senatorów, przeciw było 37, a 19 wstrzymało się od głosu. Do wyrażenia zgody potrzeba było 51 głosów.

Jeszcze tego dnia szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski poinformował, że otrzymał od marszałka Karczewskiego polecenie przygotowania projektu pilnej nowelizacji regulaminu Senatu, znoszącej tajność głosowań personalnych.

Rzecznik PiS Beata Mazurek po piątkowym głosowaniu napisała na Twitterze, że kierownictwo PiS „bardzo krytycznie” ocenia decyzję Senatu.

W liście skierowanym w czwartek do członków partii prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że władze ugrupowania „podejmą działania zmierzające do zmian w regulaminie Senatu i w ustawie regulującej kwestie związane z immunitetem parlamentarzystów”. „Immunitet nie może stawiać nikogo ponad prawem” – podkreślił Kaczyński.

RP, PAP