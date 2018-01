Tillerson: Polska jest wielkim demokratycznym sprzymierzeńcem USA

Polska jest wielkim demokratycznym sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych - powiedział w sobotę w Warszawie sekretarz stanu USA Rex Tillerson po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

- Polska, jak wszyscy wiedzą, jest wielkim demokratycznym sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych. Nasze więzi sięgają jeszcze amerykańskiej rewolucji, kiedy polscy oficerowie pomagali nam, kiedy my walczyliśmy o naszą niepodległość - oświadczył na konferencji prasowej Tillerson.

Jak mówił, sobotnie rozmowy dotyczyły m.in. ubiegłorocznej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie. - Mieliśmy bardzo otwartą, produktywną rozmowę w kluczowych stosunkach dwustronnych oraz kwestiach wagi regionalnej i globalnej - zaznaczył.

- Myślę, że wszyscy docenią to, że bezpieczeństwo jest zawsze rzeczą najważniejszą we wszystkich międzynarodowych stosunkach Ameryki (...). Jesteśmy bardzo wdzięczni za współpracę i wsparcie Polski w zakresie tego, co my oraz społeczność międzynarodowa zrobiliśmy w zakresie rozwoju sytuacji w Korei Północnej i rozwoju broni jądrowej przez ten kraj - mówił Tillerson.

Podkreślił, że Polska i Stany Zjednoczone pracują razem poprzez NATO, aby wzmocnić zdolności obronne Europy. - W szczególności gratulujemy Polsce za to, że już osiągnęła zobowiązanie do 2 proc. wydatków PKB na obronność i Polska ustaliła sobie cel nawet wyższy, niż te 2 proc. Dlatego jesteśmy pod wrażeniem ich inwestycji w infrastrukturę bezpieczeństwa dla dobra Polski oraz całego sojuszu Północnoatlantyckiego - dodał szef amerykańskiej dyplomacji.

RP, PAP