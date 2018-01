Skoordynowana fala oszczerstw

Przeciwko Polsce prowadzona jest skoordynowana akcja dyfamacyjna; przedstawiciele klasy politycznej muszą sobie wreszcie zdać sprawę z tego, że nie istnieją przypadki w tej materii – pisze na portalu w.Polityce.pl Maciej Świrski z zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Według eksperta, potrzebna jest strategia, która obnaży dezinformację na temat Polski: umieszczanie informacji w mediach, zamawianie ekspertyz, współpraca z ośrodkami badawczymi za granicą, z think-tankami, naukowcami.

„Przeciwko Polsce prowadzona jest skoordynowana akcja dyfamacyjna. Przedstawiciele klasy politycznej muszą sobie wreszcie zdać sprawę z tego, że nie istnieją przypadki w tej materii. Przeciwnik, aby dotrzeć z antypolskim komunikatem, wykorzystuje kod kulturowy odbiorców w Europie Zachodniej i Ameryce. Podobnie nasza akcja przeciwdziałania musi być prowadzona w sposób skoordynowany i w kodzie (idiomie) kulturowym adresata. Tak więc, potrzeba skoordynowanej akcji obserwacyjnej oraz skoordynowanego przeciwdziałania i akcji antydezinformacyjnej” – napisał Świrski.

„Jest to właśnie potrzebny Polsce szeroko zakrojony projekt komunikacji strategicznej – zadanie, którego się podjęliśmy jako PFN i które jest realizowane w sposób dyskrecjonalny, z oczywistych względów – aby utrudnić wrogom Polski przeciwdziałanie i nie informować ich o planowanych działaniach” – podkreślił.

Według niego „odkręcenie” narracji kreowanej przez ponad pół wieku jest żmudnym zadaniem, które wymaga nie tylko zaplanowanej strategii, ale też wysiłku i cierpliwości. „Sprostowania w dziennikach nie możemy oczekiwać z dnia na dzień. Wymaga to współpracy z kolegiami redakcyjnymi w celu pokazania i wyjaśnienia mechanizmów tworzenia cyklu wiadomości o Polsce” – uważa członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Jak podkreślił, konieczne jest strategiczne umieszczanie informacji w mediach, rozmowy z politykami, parlamentarzystami w celu tłumaczenia i obnażania dezinformacji, zamawianie ekspertyz i gromadzenie informacji. „Ważna jest współpraca z ośrodkami badawczymi za granicą, z think-tankami, naukowcami, komentatorami, zespołami ekspertów i instytucjami akademickimi; organizowanie konferencji i paneli, przedstawianie faktów, dowodów na różne aspekty kampanii dezinformacyjnej przeciwko Polsce, oznak podejmowania wrogich wysiłków przez agentów wpływu, oraz prezentowanie i umocnienie nowej, prawdziwej narracji we wszystkich możliwych modułach informacyjnych i medialnych, zarówno oficjalnych, jak i nieformalnych” – stwierdził Świrski.

Zwrócił uwagę, że wśród docelowych odbiorców kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce są wyborcy, politycy, intelektualiści i media świata zachodniego. „Przede wszystkim są nimi nasi sojusznicy, którzy mają się w wyniku kampanii antypolskiej od nas odciąć. Dlatego też każda kampania mająca na celu zdyskredytowanie i zastąpienie obecnej narracji prawdziwym i pozytywnym wizerunkiem Polski i Polaków musi być adresowana do równie szerokiej publiczności, do tych samych sojuszników” – napisał członek zarządu PFN.

„Ostatecznym celem naszego programu komunikacji jest zabezpieczenie pozycji Polski poprzez przedstawienie Polski oddanej wolności i kulturze zachodniej zbudowanej na wartościach judeochrześcijańskich, państwa dumnego z pół millenium tradycji tolerancji religijnej zakłóconej tylko przez podboje” – dodał.

Według Świrskiego, ataki, które „prowadzą uzbrojoną narracją na demokratycznie wybranych reprezentantów narodu polskiego” są precyzyjnie dopasowane do wrażliwości politycznej opinii publicznej za granicą. „Zakładają mechaniczną i gwałtowną reakcję na sygnały słowne takie jak »faszyzm«, »nietolerancja«, »rasizm«, »dyskryminacja«, »podważenie niezawisłości sądów«, »zagrożenie demokracji«, itd. Są to słowa-klucze i zwroty tak oczywiste, zrozumiałe same z siebie, że nie wymagają wyjaśnień – każdy wie, co o nich myśleć i jak traktować tych, którzy się z nimi identyfikują” – napisał.

Jak zaznaczył, główną osią antypolskiej narracji jest m.in. „polski nazizm” i „do niej dostosowany jest cały wachlarz działań przeciwnika”. „Polskiemu kalendarzowi politycznemu towarzyszą działania dezinformacyjne wrogów Polski. To »FakeNews«, które w dodatku, skoro Polska jest oskarżana jest o »nazizm«, powiązane są z hitlerowskim kalendarzem rocznicowym” – stwierdził członek zarządu PFN.

„Nie bez kozery histeria medialna na podstawie reportażu o »leśnych nazistach świętujących urodziny Adolfa« pojawiła się tuż przed wizytą prezydenta i premiera w Davos i wizytą Reksa Tillersona, amerykańskiego sekretarza stanu, w Polsce. Tak samo prowokacja na Marszu Niepodległości 11 listopada ubiegłego roku miała miejsce przed ważnymi dla Polski wydarzeniami związanymi z dywersyfikacją źródeł energii, kwestią zakupu rakiet Patriot i debatą w PE na temat Polski” – dodał.

Według Świrskiego, „intelektualne DNA antypolskiej narracji sięga strategii komunikacyjnej Stalina”. „Udało mu się przekonać świat, że jako wyzwoliciel Oświęcimia przerwał Holocaust i stał się najpoważniejszym wrogiem faszyzmu. A więc polskie pragnienie wolności, instynktowny antykomunizm i nastroje antysowieckie stały się z natury anty-antyfaszystowskie, a więc faszystowskie, reakcyjne i antysemickie” – zwrócił uwagę.

„Według tego samego scenariusza agenci i kolaboranci sowieccy byli postępowymi bohaterami, a nie zdrajcami i poplecznikami jednego z największych morderczych reżimów totalitarnych ostatniego stulecia. Narracja używana przeciw Polsce od 2015 roku jest odgrzana w tej samej kuchni historycznej” – dodał Świrski.

Zdaniem Świrskiego, najbliższe „akcje przeciwnika” mogą być związane m.in. z datami: 30 stycznia – „85. rocznica dojścia Hitlera do władzy, 13 lutego – rocznica bombardowania Drezna, 27 lutego – pożar Reichstagu, 8 marca – 50. rocznica Marca’68, 31 marca – data rozpoczęcia akcji Gleichschaltung (hitlerowskiego ujednolicenia społeczeństwa Niemiec)”.

„Wszystkie te daty mogą być wykorzystane przez przeciwnika do skoordynowanej i zorkiestrowanej akcji antypolskiej, takiej, jak chociażby świętowanie przez jakieś grupy prowokatorów kolejnych rocznic lub demonstracje pamięci o niemieckich zbrodniarzach, a następnie nagłaśnianie tego przez media. Zaś rocznica 8 marca będzie prawie na pewno okazją do kolejnej fali oskarżeń Polaków o »wrodzony antysemityzm«. Mogą pojawić się też oskarżenia Polaków w niemieckiej prasie o ludobójstwo, bo polski dywizjon 300 Ziemi Mazowieckiej brał udział w bombardowaniu Drezna w lutym 1945 roku – co wydaje się absurdalne, ale ponieważ oskarżenia przeciwko Polsce są absurdalne, to trzeba i takie warianty brać pod uwagę. Tym bardziej że niemiecka narracja historyczna właśnie takie argumenty podnosi – w tym wypadku Polacy nie tylko byliby »sprawcami Holokaustu«, ale też »zbrodniarzami wojennymi«” – uważa Świrski.

RP, PAP