Warszawa: 11 osób rannych po zderzeniu trzech tramwajów

11 osób zostało poszkodowanych po zderzeniu trzech tramwajów na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i Wawelskiej w Warszawie; osiem osób trafiło do szpitala, trzem udzielono pomocy na miejscu – poinformowała PAP podkom. Edyta Wisowska z komisariatu Warszawa-Ochota.

Jak podała Wisowska, policja otrzymała informację o wypadku przed godz. 9.00. Najechały na siebie tramwaje linii 25, 14 i 9, jadące w kierunku centrum.

Lewy pas ruchu do centrum został zablokowany przez służby. Na miejscu jest policja, która ustala przyczyny zdarzenia. Wisowska podkreśliła, że na tym etapie jest za wcześnie, by powiedzieć, co było przyczyną wypadku.

Zarząd Transportu Miejskiego na stronie internetowej poinformował, że zakończyły się utrudnienia w kursowaniu linii 1, 7, 9, 14, 15, 25.

RS, PAP