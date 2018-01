W Kapsztadzie może w połowie kwietnia zabraknąć wody

Kapsztad szykuje się 16 kwietnia na „dzień zero”, gdy w kranach prawdopodobnie zabraknie wody. Poziom wody w zbiornikach zaopatrujących miasto spadł w tym tygodniu poniżej 25 procent. W regionie od trzech lat nie spadł deszcz.

Kapsztad przeżywa najgorszą suszę od ponad stulecia i może stać się pierwszym miastem w historii, w którym zabraknie wody.

W obliczu tego zagrożenia miasto wprowadziło w ostatnich tygodniach ograniczenia w zużyciu wody przez mieszkańców do 87 litrów dziennie na osobę. Dzięki tym wysiłkom udało się oddalić „dzień zero” o cztery dni – do 16 kwietnia – oznajmił we wtorek Mmusi Maimane, szef rządzącego w prowincji Zachodni Kraj Przylądkowy Sojuszu Demokratycznego.

Aby uniknąć całkowitego wyschnięcia kranów, mieszkańcy musieliby zużywać mniej niż 50 litrów wody dziennie na osobę – stwierdził Maimane. Ograniczenie do 50 litrów wchodzi w życie od środy.

Szef partii zadeklarował również, że władze Kapsztadu przyspieszają prace wiertnicze w warstwach wodonośnych, aby zmniejszyć presję na miejski system wodny.

Jednocześnie departament ds. wodnych prowincji poinformował we wtorek, że poziom wody w zbiornikach zaopatrujących Kapsztad spadł w tym tygodniu do 24,5 procent z 25,3 w ubiegłym tygodniu i wobec 38 procent rok temu.

Eksperci winą za suszę obarczają ocieplenie klimatu oraz ogromny wzrost populacji od lat 90. XX w.

RP, PAP