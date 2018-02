Kneset zarzuci Polsce negowanie holokaustu?

61 deputowanych w 120-osobowym Knesecie popiera projekt ustawy, na mocy której polska ustawa o IPN, gdyby została ostatecznie przyjęta, byłaby uznana za negowanie holokaustu. Projekt popierają posłowie rządzącej koalicji i część opozycji – pisze „Jerusalem Post”.

Propozycję znowelizowania w tym duchu izraelskiej ustawy z 1986 roku, zabraniającej negowania holokaustu, przygotowali deputowani Likudu oraz tworzących z nim koalicję partii konserwatywnych Nasz Dom Izrael (IB) i Żydowski Dom (HBHJ) oraz opozycyjnych formacji: centrowej Jest Przyszłość (Jesz Atid) i centrolewicowego Bloku Syjonistycznego – podaje w środę dziennik.

Deputowany Bloku Syjonistycznego Icik Szmuly powiedział, odnosząc się do nowelizacji ustawy o IPN, że „Polacy i ci, którzy chcieliby ich naśladować, powinni wiedzieć, że historyczna prawda o narodzie żydowskim nie jest na sprzedaż” – relacjonuje „JP”.

„Wielu Polaków i wielu innych słyszało, wiedziało i wspomagało nazistowską machinę zagłady [...]. Podjęta przez Polskę próba pisania historii na nowo i zamknięcia ust tym, którzy przeżyli Holokaust, jest zuchwała, szokująca i nikczemna. Nie pozwolimy na to, by kolaboranci chowali się za nazistami i zaprzeczali swej historycznej odpowiedzialności” – dodał.

Poseł partii Nasz Dom Izrael Robert Ilatow podkreślił, że skoro pokolenie ludzi, którzy przeżyli holokaust, wymiera, to „Izrael ma moralny obowiązek [...] złożyć obietnicę, że nikt nie będzie mógł ukryć, wybielić lub zatuszować [...] szokujących świadectw na temat zbrodni popełnionych przeciw narodowi żydowskiemu”.

Przywódca partii Jest Przyszłość Jair Lapid oznajmił, że polska inicjatywa w sprawie ustawy o IPN, którą nazwał próbą uniknięcia odpowiedzialności, „podkreśla konieczność podjęcia kroków przeciw takim głosom”.

Dyrektor Centrum Szymona Wiesenthala dr Efraim Zuroff powiedział w rozmowie z „JP”, że kraje Europy Wschodniej „zainwestowały w próby przekonania świata, że Holokaust był jedynie dziełem Niemców i być może garstki degeneratów”.

Zuroff dodał, że w krajach tych „od upadku Związku Radzieckiego ludzie próbują powiedzieć, że komunizm jest tym samym, co nazizm”. „Chcą, by komunizm był uznany za ludobójstwo [...]. A jeśli komunizm jest ludobójstwem i byli żydowscy komuniści, to Żydzi popełnili ludobójstwo. To jest ich sposób na podważanie Szoah i ich udziału w nim” – powiedział.

