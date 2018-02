Kuchciński: Parlament podejmuje suwerenne decyzje

Polska jest państwem suwerennym, parlament podejmuje suwerenne decyzje – powiedział w Berlinie marszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS), pytany o projekt ustawy Knesetu uznającej nowelizację ustawy o IPN za negowanie holokaustu.

„Tę inicjatywę znam z opinii medialnych, formułowanych w różnych enuncjacjach prasowych, a więc do tego trzeba podchodzić ostrożnie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Polska jest państwem suwerennym, parlament – Sejm i Senat – podejmuje suwerenne decyzje w imieniu narodu polskiego, z pierwszorzędną troską i obowiązkiem dbania o interesy obywateli Polski” – powiedział Kuchciński dziennikarzom po spotkaniu z przewodniczącym Bundestagu.

Dodał, że przypadające w tym roku stulecie polskiej niepodległości zobowiązuje do pamięci również „o obywatelach polskich z czasów II Rzeczypospolitej, z czasów Polskiego Państwa Podziemnego i rządu polskiego na uchodźstwie i z czasów późniejszych”.

Jak podała w środę „Jerusalem Post”, 61 deputowanych w 120-osobowym Knesecie wyraziło poparcie dla projektu ustawy, na mocy której polska ustawa o IPN zostałaby uznana za negowanie holokaustu. Projekt zyskał poparcie rządzącej koalicji i części opozycji.

W środę przedstawiciele dwupartyjnej grupy zadaniowej Kongresu USA ds. zwalczania antysemityzmu zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał ustawy. Kongresmani wyrazili zaniepokojenie nowelizacją, która „penalizowałaby nawiązania do polskiego współudziału w nazistowskich zbrodniach wojennych przeciwko Żydom podczas okupacji Polski w czasie drugiej wojny światowej”.

W czwartek po północy Senat przyjął nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza kary grzywny lub do trzech lat więzienia za przypisywanie „publicznie i wbrew faktom” polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez Trzecią Rzeszę. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”. Przepis ma się stosować do obywateli polskich i cudzoziemców „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu”. Śledztwo z urzędu wszczynałby prokurator IPN. Ustawa zakłada także możliwość wytaczania przez organizacje pozarządowe i IPN procesów cywilnych za takie sformułowania jak „polskie obozy śmierci”. Odszkodowania lub zadośćuczynienia mają przysługiwać Skarbowi Państwa.

