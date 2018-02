Karczewski napisze list do Polonii ws. ustawy o IPN

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że w poniedziałek napisze list do wszystkich środowisk polonijnych poświęcony sytuacji wokół nowelizacji ustawy o IPN i temu, jaka była intencja tej noweli. Będzie to też prośba, by byli naszymi ambasadorami – dodał.

„Na pewno w poniedziałek [...] napiszę list do wszystkich środowisk polonijnych. Do wszystkich tych, do których mamy adresy” – powiedział Karczewski w radiu RMF FM. Dodał, że list będzie miał formę otwartą i ukaże się także w internecie.

List – jak mówił – ma wyjaśnić obecną sytuację związaną z nowelizacją i „jaka była intencja tej ustawy” i „w jakim jesteśmy miejscu dyskusji, debaty. Co chcemy osiągnąć, jaka jest prawda”.

„(Będzie to) prośba do wszystkich środowisk polonijnych, do wszystkich tych, którzy czują korzenie polskie, do tych, którzy czują się Polakami, prośba o to, by byli naszymi ambasadorami” – powiedział Karczewski

RP, PAP