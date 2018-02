Poznań: Gdzie zabudowania są zbyt blisko gazociągu?

Starosta poznański Jan Grabkowski zaapelował do firm nadzorujących sieć rurociągów, w tym do Gaz-Systemu, o wskazanie liczby miejsc, które podobnie jak zabudowania w Murowanej Goślinie, zlokalizowane są zbyt blisko gazociągu.

W ubiegłym tygodniu w nocy z czwartku na piątek w Murowanej Goślinie doszło do rozszczelnienia gazociągu wysokiego ciśnienia Poznań-Rogoźno i do pożaru. Zniszczone zostały trzy budynki mieszkalne i budynek gospodarczy. Kilkanaście innych budynków zostało uszkodzonych. Poszkodowanych zostało łącznie 21 rodzin; nie było ofiar. Operatorem gazociągu jest spółka Gaz-System.

Od piątku trwa rozbiórka budynków zniszczonych w wyniku pożaru. W niedzielę na miejscu rozbiórki obecny był starosta poznański Jan Grabkowski, który zaoferował poszkodowanym mieszkańcom pomoc instytucjonalną.

Starosta zaapelował także, aby firmy nadzorujące sieć rurociągów, w tym Gaz-System, wskazały liczbę miejsc, w których - podobnie jak w przypadku Murowanej Gośliny – zabudowania zlokalizowane są zbyt blisko gazociągu.

„Te rury układano w latach 70., to były zupełnie inne czasy. Inna była technologia, inny ruch na drogach, pod którymi obecnie te rury leżą. Dzisiaj są one narażone na zupełnie inne obciążenia. Teraz mieliśmy wybuch w Murowanej Goślinie, a nie tak dawno podobny wypadek wydarzył się pod Ostrowem Wlkp. Tam, niestety były już ofiary śmiertelne. Warto więc zająć się tym problemem. Zwłaszcza w miejscach mocno zurbanizowanych, a powiat poznański do takich należy” – podkreślił Grabkowski.

Burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz Urbański powiedział, że "zgodnie z postulatem mieszkańców" chce, "aby cały gazociąg w Murowanej Goślinie, który pochodzi z 1973 roku, został wymieniony na nowoczesny i bezpieczny. I to jeszcze w tym roku”.

Dodał, że ze względu bezpieczeństwa, oraz aby zmniejszyć traumę osób mieszkających w tym miejscu, władzom zależy, aby prace w tym miejscu przebiegały sprawnie i szybko. Nakaz rozbiórki, formalnie, wydały służby starosty.

Sprawą awarii gazociągu i pożaru w Murowanej Goślinie zajmuje się prokuratura. Śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Rejonową Poznań-Stare Miasto prowadzone jest w kierunku "sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać eksplozji materiałów łatwopalnych". Za ten czyn przewidziana jest kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

RP, PAP