Prezydent o godz. 11.00 wygłosi oświadczenie

Prezydent Andrzej Duda o godz. 11.00 wygłosi oświadczenie – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Według wcześniejszych informacji, prezydent ogłosi decyzję w sprawie noweli ustawy o IPN.

Zgodnie z Konstytucją prezydent podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia. Przed podpisaniem ustawy może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent może również ustawę zawetować, czyli przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Jeśli Sejm ponownie uchwali ustawę większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, prezydent w ciągu 7 dni ustawę podpisuje. Prezydent może też podpisać ustawę, a później skierować ją w całości lub część jej przepisów do TK.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN, która w piątek trafiła do prezydenta, każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu Narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

RS, PAP