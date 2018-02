Litewski minister oświaty o sprowadzaniu podręczników z Polski

Litewska minister oświaty i nauki Jurgita Petrauskiene pozytywnie ocenia propozycję, by podręczniki do nauki języka polskiego i literatury dla szkół polskich na Litwie były sprowadzane z Polski. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie grupa ekspercka.

„To bardzo dobra informacja dla nas” - powiedział w rozmowie z PAP prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski po spotkaniu z minister Petrauskiene na temat podręczników do nauczania języka polskiego i literatury w szkołach polskich na Litwie.

Dotychczas władze Litwy nie wyrażały zgody na sprowadzanie podręczników z Polski. Podręczniki do nauki języka polskiego i literatury przygotowywali poloniści pracujący w szkołach polskich na Litwie we współpracy z naukowcami z Litwy i Polski. Jednakże ze względu na duże koszty opracowania i wydawania podręczników o niewielkim nakładzie, ostatni raz podręcznik do języka polskiego na Litwie ukazał się przed ponad 10 latami.

Jak poinformował Kwiatkowski, podczas spotkania z minister uzgodniono, że teraz poloniści wybiorą podręczniki z bogatej oferty wydawniczej w Polsce, a grupa ekspercka zadecyduje, czy mogą one być wprowadzone do szkół polskich na Litwie.

W ocenie Kwiatkowskiego, „jeżeli ostro zabrać się do roboty, to od przyszłego roku szkolnego można mieć już podręczniki z Polski”.

Temat podręczników z języka polskiego i literatury w szkołach polskich będzie też omawiany podczas planowanego na środę spotkania przedstawicieli polskiego środowiska szkolnego z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem.

Zamierzają oni poruszyć też podczas rozmowy z premierem temat przygotowywania kadry nauczycielskiej dla szkół polskich na Litwie, zwiększenia finansowania szkół polskich i kwestię przywrócenia egzaminu z języka polskiego na listę obowiązkowych egzaminów maturalnych.

RP, PAP